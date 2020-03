As agressões a jornalistas em Manaus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Devido às crescentes preocupações com a disseminação do coronavírus, o Golden State Warriors decidiu fechar os portões do Chase Center durante o jogo contra o Brooklyn Nets, que acontecerá na noite desta quinta-feira (12).

A NBA ainda não se pronunciou sobre a partida, que será a primeira sem torcida por conta da epidemia. A decisão do clube foi tomada ao consultar o departamento de saúde de São Francisco, nos Estados Unidos, que proibiu aglomerações de mais de mil pessoas.

"Continuaremos a monitorar essa situação em evolução de perto para determinar os próximos passos para jogos e eventos futuros. Agradecemos a compreensão e paciência de nossos fãs, convidados e parceiros durante este período sem precedentes", disse o Golden State Warriors em comunicado oficial.

Os torcedores que haviam comprado ingressos para a partida receberão reembolso do valor pago.

Além da partida desta quinta da NBA, todos os eventos no Chase Center até 21 de março serão cancelados ou adiados. Entre eles estavam shows de Post Malone, Tame Impala e Bell Biv Devoe & Friends, além do jogo entre Santa Cruz Warriors e Austin Spurs.