NBA adia jogo do Los Angeles Lakers por causa da morte de Kobe Bryant

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A NBA anunciou nesta segunda-feira (27) que a partida entre Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, marcada para ser realizada na madrugada de terça (28) para quarta (29), foi adiada em razão da morte de Kobe Bryant.De acordo com a entidade, os jogadores da ex-equipe do astro do basquete norte-americano não têm condições psicológicas de entrar em quadra. Contudo, ainda não há uma previsão de quando o jogo será realizado.O Los Angeles Lakers taambém se pronunciou em nota, publicada no Twitter, a respeito do cancelamento da partida."O Los Angeles Lakers gostaria de agradecer a todos vocês pela enxurrada de apoio e condolências. Esse é um momento muito difícil para todos nós. Continuaremos apoiando a família Bryant e compartilharemos novas informações conforme elas surgirem."O helicóptero em que o ex-jogador estava pegou fogo e caiu por volta das 10h no horário local (15h no horário de Brasília). Kobe viajava para a Mamba Sports Academy, em Thousand Oaks, Califórnia, onde ele treinaria a equipe de basquete da filha para a disputa de um torneio.As identidades das nove vítimas foram confirmadas nesta segunda. Junto com Kobe e Gianna no momento do acidente estavam o treinador de beisebol do Orange Coast College, John Altobelli, sua esposa Keri e sua filha Alyssa, Sarah Chester e a filha Payton, a técnica de basquete e educação física da Harbor Day School, Christina Mauser, além do piloto particular do ex-atleta, Ara Zobayan. Todos tinham vínculo com a lenda da NBA.Na noite desta segunda, na partida entre São Paulo e Franca, válida pela 14ª semana do NBB (Novo Basquete Brasil), assim que a bola foi lançada para o alto pela arbitragem os jogadores a seguraram e as luzes do ginásio foram apagadas durante os 24 segundos iniciais para homenagear o ex-camisa 24 dos Lakers.Outras equipes brasileiras também fizeram homenagens, como o Mogi Basquete, que colocou uma imagem de Kobe e um agradecimento a ele em seu uniforme.