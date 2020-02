'Não espero mais nada', diz pai de vítima de fogo no CT do Flamengo sobre o clube

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Familiares das vítimas do incêndio no CT do Flamengo, que está prestes a completar 1 ano, foram ao Encontro, da TV Globo, falar sobre a posição do clube em relação aos processos judiciais sobre o caso.Um dos presentes no programa, Edson, pai do zagueiro Pablo Henrique -um dos mortos na tragédia- disse estar desiludido com o andamento das indenizações. "Do Flamengo eu não espero mais nada".Além disto, o homem fez uma relação do bom momento vivido pelo clube -campeão do Brasileirão e da Libertadores- com o drama familiar."Confiei no Flamengo para tomar conta do meu filho. Eles ganham taça, eu ganho a dor. Eles ganham troféu, eu ganhei um caixão com o meu filho que eu não pude abrir para dar um beijo nele e me despedir direito", desabafou ele, que afirmou nunca ter recebido um telefonema do clube.Já a mãe do zagueiro revelou que não tem como "sonhar" com um futuro melhor e citou ainda outro drama pessoal."Há dois meses eu perdi a minha mãe. Então eu comecei o ano de 2019 perdendo o meu filho e fechei perdendo minha mãe. Para a gente acabou tudo. Vou sonhar o quê? Meu pedaço foi embora. Como que eu vou sonhar?", falou.Já Marília, mãe do Artur Vinícius, que também perdeu a vida há um ano, criticou a forma com que o Flamengo "ignorou" os jovens conforme o tempo foi passando."Me sinto abandonada, acho que eles são muito insensíveis. Tudo o que foi cobrado para as famílias, como responsáveis, era documentação, passaporte, e foi tudo cumprido. Meu filho tinha horário, tinha comprometimento. Qual é a responsabilidade do Flamengo com esses pais? Eu vejo que essas crianças não trazem mais retorno para eles, então hoje a família passou a ser uma dívida".POSIÇÃO DO CLUBEApresentadora do programa, Fátima Bernardes deu a versão dada pelos responsáveis do Flamengo sobre o andamento do caso."Sobre as licenças operacionais, eles garantiram que o Ninho do Urubu tem alvará entregue pelos órgãos competentes, e hoje os jovens da categoria de base ficam nos alojamentos que abrigavam os jogadores profissionais, e não mais naqueles alojamentos que estavam instalados em uma área inicialmente prevista para ser um estacionamento", iniciou Fátima."Sobre as indenizações das famílias, eles afirmaram que o Flamengo se coloca à disposição para conversar com os envolvidos, dentro do teto estabelecido pelo clube. Os dirigentes também reconhecem que o clube tem responsabilidade como guardião dos adolescentes mortos".Fátima ainda informou que, segundo o Flamengo, está impossível manter contato direto com os parentes dos mortos. "Sobre a queixa das famílias que se sentem desamparadas, que não recebem ligações, a direção do Flamengo disse que tem encontrado dificuldades em falar diretamente com as famílias, porque os advogados não permitem contato direto".A apresentadora, no entanto, usou o espaço para expor que a produção do Encontro não teve dificuldades para falar com os envolvidos."Nós não tivemos nenhuma dificuldade porque a gente pegou o telefone e ligou. Isso independe de você querer falar com advogado. Ninguém está falando para que a negociação financeira seja feita com a família, porque talvez eles nem tenham condição de saber exatamente aquilo a que tem direito. Mas ligar para dizer 'sinto muito, como é que vocês estão?', não precisa de autorização de advogado. Sinto muito, né?", completou Fátima.