Nadador chinês Sun Yang, tricampeão olímpico, é suspenso por 8 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Principal nadador da China e um dos mais conhecidos atletas do país, Sun Yang, 28, foi suspenso do esporte pela CAS (Corte Arbitral do Esporte) por oito anos. A decisão da mais alta instância do direito desportivo foi divulgada nesta sexta-feira (28).Dono de seis medalhas em Jogos Olímpicos, três delas de ouro, ele cometeu uma violação do código antidoping, mesmo sem ter usado comprovadamente alguma substância proibida.Em setembro de 2018, o nadador primeiramente se recusou a fazer um teste de urina ao receber agentes antidoping em sua casa. Em seguida, sua mãe ordenou a um segurança que quebrasse o frasco contendo a amostra de sangue do filho.O caso foi inicialmente analisado pela Fina (Federação Internacional de Esportes Aquáticos), que entendeu que o protocolo da Wada (Agência Mundial Antidoping) não havia sido seguido pelos oficiais e, por isso, determinou que o nadador não havia cometido nenhuma violação --ele foi apenas advertido na ocasião.A Wada entrou com um recurso na CAS contra a decisão, argumentando que Sun Yang tinha se recusado a ser submetido à coleta de amostras."Uma coisa é, tendo provido a amostra de sangue, questionar as credenciais dos funcionários enquanto mantém a amostra intacta e em posse das autoridades; outra coisa é, após extensas discussões e avisos quanto às consequências, agir de forma a destruir os resultados e eliminar qualquer possibilidade de teste", analisou a corte.O órgão entendeu, de forma unânime, que Yang não conseguiu justificar seu comportamento.Ele disse a agência estatal chinesa Xinhua que vai recorrer da decisão. Sua única possibilidade, no entanto, é ir à corte federal da Suíça. Nela, apenas o procedimento de seu julgamento e a proporcionalidade da pena podem ser analisados e reavaliados.A CAS lembrou que o atleta testou positivo em um exame de junho de 2014 (quando recebeu suspensão de três meses) e que, por isso, o novo gancho deveria ser bem maior, de oito anos.O tribunal ressaltou que os testes feitos antes e imediatamente depois do incidente de junho de 2018 deram negativos e que, uma vez que não há indícios de que ele tenha ingerido alguma substância proibida desde então, seus resultados esportivos serão mantidos.Durante o Mundial da Coreia do Sul, disputado no ano passado e em que Yang foi medalhista de ouro nas provas de 200 m e 400 m nado livre (ele soma ao todo 16 medalhas em mundiais), dois atletas se recusaram a cumprimentá-lo e tirar foto ao seu lado no pódio.O chinês já se envolveu em várias polêmicas dentro e fora das piscinas. Numa delas, durante o Mundial de Kazan, em 2015, colidiu com a brasileira Larissa Oliveira, com quem dividia raia de aquecimento.Segundo o técnico Alberto Pinto da Silva, ele teria puxado o pé e passado por cima da atleta. Larissa reagiu e houve discussões com outros técnicos brasileiros. Uma multidão se aglomerou e protestou contra o nadador. Pouco depois, integrantes da delegação asiática pediram desculpas.