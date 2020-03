O inimigo invisível

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia em que Ayrton Senna completaria 60 anos, personalidades do mundo esportivo lembraram as conquistas do piloto que morreu aos 34 anos enquanto disputava o GP de San Marino de 1994, em Ímola, na Itália.

Tricampeão mundial de F-1 (1988, 1990 e 1991), o piloto ainda hoje detém recordes da categoria. Ele é o piloto que mais vezes venceu o GP de Mônaco, com seis conquistas, à frente de Graham Hill e Michael Schumacher, que venceram cinco vezes o GP. Além disso, ainda detém a marca de mais poles seguidas, com oito entre os GPs da Espanha de 1988 e dos EUA de 1989.

Confira abaixo algumas das homenagens prestadas ao piloto brasileiro:

TWITTER DA FÓRMULA 1

"O grande Ayrton Senna teria 60 anos hoje. Para seus contemporâneos ele foi um gênio. Para as gerações seguintes de pilotos ele é uma inspiração. Para seus milhões de fãs ele será para sempre um ídolo", publico a F-1 em seu Twitter oficial.

MCLAREN

A McLaren, equipe pela qual Senna conquistou seus três títulos mundiais, lembrou dez momentos que definem Ayrton Senna.

RUBENS BARRICHELLO

"Hoje o chefe completaria 60 anos", diz Barrichelo

FELIPE MASSA

"Parabéns para o maior!! Ayrton Senna faria 60 anos hoje", comenta Felipe

Os mais populares clubes de futebol do país também lembraram o aniversário de Senna, um esportista que não ficou restrito aos limites de sua modalidade.

FLAMENGO

O ídolo mundial Ayrton Senna completaria hoje 60 anos. O inesquecível “Tema da Vitória”, que embalou tantos pódios de Senna, é cantado até hoje em versão rubro-negra na arquibancada pela Nação. Impossível não se emocionar!

CORINTHIANS

Um dos grandes ídolos brasileiros, Ayrton Senna completaria 60 anos hoje. A saudade é eterna!

JORNAIS INTERNACIONAIS

O espanhol El País, o português Record e os italianos La Gazzetta dello Sport e Corrieri della Sera, também publicaram especiais sobre a data.

EL PAÍS

Ayrton Senna no quería correr ese fin de semana. "No puedo conducir", dijo nada más llegar al circuito donde perdió la vida, pero nadie le hizo caso. El piloto brasileño hubiera cumplido este sábado 60 años.

DIÁRIO RECORD

Ayrton Senna faria hoje 60 anos: os melhores momentos da carreira do antigo piloto de Fórmula.