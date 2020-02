Mourinho leva a melhor sobre Guardiola e Tottenham vence o City em casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O duelo de José Mourinho e Pep Guardiola, fechando a 25ª rodada do Campeonato Inglês, terminou melhor para o português. Com um jogador a mais em campo, o Tottenham superou o Manchester City por 2 a 0, em casa, neste domingo (2). O último embate entre os dois técnicos aconteceu em 2018, na vitória do City sobre o Manchester United por 3 a 1, pelo Campeonato Inglês.Definitivamente, o Manchester City foi mais perigoso que o Tottenham no primeiro tempo. Logo aos 14 minutos, o VAR precisou ser utilizado. Raheem Sterling pisou na canela de Dele Alli em dividida forte e, após revisão, o árbitro decidiu ficar apenas com o cartão amarelo. A decisão gerou revolta nos jogadores e na torcida do Tottenham.Já o primeiro lance que assustou a torcida da casa foi aos 26. O City aproveitou o erro na saída de bola do Tottenham e Agüero recebeu de Mahrez antes de finalizar e a bola explodir na trave, com leve desvio na chuteira de Lloris.O jogo ficou ainda mais quente na reta final do primeiro tempo. Aos 35, Agüero caiu na área após lance com Aurier e pediu pênalti, mas o jogo seguiu. Três minutos depois, porém, o árbitro resolveu marcar a penalidade após a revisão do VAR. Na cobrança, Gundogan cobrou no canto esquerdo e Lloris fez a defesa.Na sequência do lance, o goleiro disputou a bola com Sterling e o inglês caiu na área, gerando outra confusão entre os jogadores das duas equipes. Após mais uma revisão do VAR, o lance foi considerado normal e o jogo seguiu.No segundo tempo, os torcedores do Tottenham vaiavam Sterling quando o jogador pegava a bola. O camisa 7 participou do lance que poderia ter gerado sua expulsão no primeiro tempo e o VAR foi muito criticado.Aos 16, saiu o cartão vermelho que a torcida tanto queria, mas ele não foi para Sterling. Zinchenko matou um contra-ataque do Tottenham, levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso.E, na primeira finalização certa do Tottenham no jogo, veio o gol. Após levantamento no lado direito, Lucas Moura ficou com a sobra e tocou para o estreante Bergwijn, que dominou no peito e finalizou no canto esquerdo do gol de Ederson. Com um a menos em campo, o City passou a sofrer com a bola.Dez minutos após o primeiro gol, Son ampliou a vantagem do Tottenham. Na jogada, Tanguy Ndombélé deu um passe no meio dos marcadores para encontrar Son. O coreano bateu rasteiro para fixar o placar em 2 a 0.A equipe de Pep Guardiola seguia tentando furar o bloqueio do Tottenham com um homem a menos, mas não obteve sucesso até o apito final.Vale lembrar que os dois times tiveram desfalques importantes na partida. Enquanto José Mourinho não pôde contar com Ben Davies, Harry Kane e Sissoko, Pep Guardiola teve como desfalques Leroy Sane, Mendy e Aymeric Laporte.Agora, o Tottenham volta a campo na próxima quarta-feira (5), para enfrentar o Southampton pela Copa da Inglaterra. Já o Manchester City só joga no domingo (9), contra o West Ham, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês.