Morre Rui Chapéu, a lenda da sinuca brasileira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lendário sinuquista brasileiro Rui Chapéu morreu na madrugada deste sábado (29), aos 76 anos, em decorrência de uma parada cardíacaNatural da Itabuna, na Bahia, Rui, como era conhecido José de Mattos Amorim, ficou conhecido no Brasil pelo seu talento jogando sinuca.Nas década de 1980, se apresentava nas edições semanais do programa “Show do Esporte”, da Rede Bandeirantes, sob o comando do narrador Luciano do Vale.Ainda não foi informado onde será realizado o seu velório.