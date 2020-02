Moisés treina e ganha força para voltar ao Inter na Libertadores

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-esquerdo Moisés foi a novidade na parte aberta do treinamento do Internacional na manhã desta segunda-feira (24). Ele esteve em campo e ganhou força para voltar ao time na quarta (26), contra o Tolima (COL), pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores.Afastado do último jogo em razão de uma entorse no tornozelo esquerdo, o jogador esteve na atividade tática comandada por Eduardo Coudet, cujos dez primeiros minutos foram abertos para a imprensa. A parte fechada não foi acompanhada pelos jornalistas por solicitação do clube e, portanto, não há certeza sobre a sequência dele na atividade.Com o retorno dele, o Inter poderá montar o time considerado ideal no momento. A formação tem os seguintes atletas: Marcelo Lomba; Rodinei, Bruno Fuchs, Victor Cuesta e Uendel; Musto, Lindoso, Edenilson e Boschilia; D'Alessandro e Paolo Guerrero.Por ter empatado o jogo de ida, na Colômbia, o time colorado se classificará ao grupo E da Libertadores sem a necessidade dos pênaltis apenas em caso de vitória.Se ficar no 0 a 0, repetindo o resultado em Ibagué, a decisão será nos pênaltis. Em caso de empate com gols será o Tolima que se unirá a Grêmio, Universidad Católica (CHI) e América de Cali (COL) na chave.