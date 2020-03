O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirassol venceu o Santo André na manhã deste domingo (15), pelo placar de 1 a 0, e encaminha a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. O jogador Neto Moura marcou o único gol da vitória da equipe de Mirrassol. Já o clube do ABC sofreu a sua segunda derrota consecutiva no campeonato. Na próxima fase, e penúltima rodada do Paulista, o Mirassol, com 16 pontos e em segundo no Grupo C, visita o Água Santa, na sexta-feira (20), às 15h. Líder do Grupo B, o Santo André enfrenta o Santos, na arena Barueri, no sábado (21), 17h.