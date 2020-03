Mirassol vence o Oeste e se consolida na vice-liderança do grupo

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirassol venceu o Oeste por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (2), em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

>

O único gol da partida, disputada no estádio municipal de Mirassol, foi marcado por Matheus Rocha ainda no primeiro minuto de jogo.

>

Com a vitória, os donos da casa se consolidam na vice-liderança do grupo C, com 13 pontos -dois a menos do que o São Paulo.

>

Já o Oeste, lanterna do grupo A, com apenas quatro pontos, enfrenta o sério risco de ser rebaixado. O clube é o último colocado na classificação geral do campeonato.