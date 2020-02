Messi e Ronaldo tentam deslanchar após início modesto na Champions

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já faz um bom tempo que a Champions League se acostumou a ver Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo liderando a tabela de artilheiros. A última vez que nem um nem outro terminou como goleador foi na temporada 2006/2007, quando Kaká, campeão com o Milan, marcou 10 gols.Na atual edição, porém, tanto o argentino como o português registraram números tímidos ao final da fase de grupos, com dois gols cada um.Agora, nos jogos de ida de suas respectivas equipes pelas oitavas de final da Champions, a dupla busca melhorar essa contagem e iniciar a caminhada por mais um título europeu -Messi tem três conquistas, e Ronaldo, quatro.Nesta terça-feira (25), o Barcelona visita o Napoli, às 17h. A Juventus joga quarta (26), no mesmo horário, diante do Lyon, na França.Na Champions desta temporada, Messi marcou apenas diante do Slavia Praga, em vitória de 2 a 1 na República Tcheca, e do Borussia Dortmund, no triunfo por 3 a 1 na Catalunha. Ele não tinha números tão modestos na fase de grupos desde a edição 2009/2010.Diante dos alemães, o camisa 10 fez sua principal exibição no torneio. Além do gol, deu assistências para Luis Suárez e Antoine Griezmann.Artilheiro da última edição da Champions com 12 bolas na rede, o argentino chega em alta para o confronto depois de brilhar na goleada dos catalães no último fim de semana, pelo Espanhol. Em casa, o Barça venceu o Eibar (ESP) por 5 a 0, com quatro gols de Messi.Sua atuação no Camp Nou o ajudou a aumentar a vantagem no topo da lista de artilheiros do torneio local. Com 18 gols, tem cinco a mais que Benzema, o vice-goleador.Contudo, e Messi já repete essa intenção há algum tempo, seu principal objetivo é levar o clube novamente ao título europeu, que não vem desde a temporada 2014/2015.Nas últimas duas edições, os catalães deixaram escapar boas vantagens construídas nos jogos de ida contra Roma e Liverpool, nas quartas de final e semifinal, respectivamente. Diante dos italianos, após vencer por 3 a 1 no Camp Nou, o Barça foi derrotado por 3 a 0 na Itália e acabou eliminado.Em 2019, bateu os ingleses por 3 a 0 em casa e foi goleado por 4 a 0 em Liverpool, permitindo ao time de Jürgen Klopp que disputasse a decisão contra o Tottenham e ficasse com a taça."Precisamos ser mais confiáveis, não cometer erros tontos, não repetir o que aconteceu em Roma ou em Liverpool, quando nos desconectamos da partida. Na Champions, qualquer mínimo detalhe condena", afirmou Messi ao jornal Mundo Deportivo.Assim como o argentino, Cristiano Ronaldo também chega para o compromisso europeu depois de marcar no fim de semana. No milésimo jogo de sua carreira, o português anotou o primeiro da vitória da Juventus por 2 a 0 sobre a Spal, pelo Italiano.Já são 11 partidas consecutivas do camisa 7 marcando na liga local, marca que apenas dois outros atletas conseguiram na história do futebol do país (Batistuta em 1994/1995 e Quagliarella 2018/2019).Na Champions, porém, seus registros são tímidos não só nesta edição (2 gols), mas também contando a última temporada, sua primeira com a camisa da Juventus, na qual marcou em seis oportunidades.Ronaldo não marcava menos de 10 gols no torneio desde 2010/2011. De lá para cá, foi o artilheiro da competição em seis edições, todas pelo Real Madrid -na de 2013/2014, fez 17, até hoje recorde no torneio.Messi e o português registram números incomuns para as suas carreiras em uma temporada na qual a corrida pelo prêmio de melhor do mundo está aberta. Dos últimos 12 prêmios, a dupla ficou com 11 (seis de Messi e cinco de Cristiano Ronaldo).Sabe-se que a campanha na Champions valoriza as cotações individuais na premiação da Fifa. Luka Modric, em 2018, foi campeão com o Real Madrid e interrompeu momentaneamente o reinado dos "extraterrestres". Em 2019, o título do Liverpool levou ao pódio o zagueiro holandês Van Dijk, que ficou em segundo, atrás de Messi.Quem brilha na atual edição é a dupla de artilheiros do torneio. O polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, tem 10 gols, assim como o norueguês -e sensação da Europa- Erling Haaland, do Borussia Dortmund.