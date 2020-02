Messi brilha e marca quatro em goleada do Barcelona no Espanhol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com quatro gols de Lionel Messi, o Barcelona (ESP) goleou o Eibar (ESP) por 5 a 0 neste sábado (22), no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.O argentino encerrou a seca de gols na liga, que já durava quatro partidas (ou 398 minutos) antes da goleada sobre a equipe do País Basco.Messi abriu a conta aos 14 minutos com um golaço, que contou com bola no meio das pernas do defensor do Eibar antes de bater na saída do goleiro Dmitrovic. Os outros três foram marcados aos 37 e 40 do primeiro tempo, e aos 42 da etapa final.Com os quatro anotados, o argentino foi a 18 gols na liderança da artilharia da liga.A última vez que o camisa 10 do Barcelona havia marcado quatro vezes em um jogo foi justamente diante do Eibar, em uma vitória por 6 a 1 pela edição 2017/2018 do Campeonato Espanhol.O volante brasileiro Artur completou a goleada deste sábado ao marcar o quinto gol, fechando o triunfo dos catalães, líderes da competição com 55 pontos. O Real Madrid, segundo colocado com 53, pode retomar a ponta ainda neste sábado, contra o Levante, fora de casa.