Mercado e Luxemburgo podem fazer Palmeiras ter ataque mais leve em 2020

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras pode ter um estilo diferente na hora de atacar em 2020. Após a avaliação do elenco, é possível que o número de centroavantes caia de quatro para apenas um: só Luiz Adriano deve ficar. Com isso, e com o estilo de jogo implantado por Vanderlei Luxemburgo no Vasco, pode-se imaginar que a linha de frente do Alviverde tenha jogadores mais leves na próxima temporada.Com as opções disponíveis, apenas Luiz Adriano poderia fazer o papel de um atacante mais fixo dentro da área. Ainda assim, durante toda a sua carreira, ele mostrou que pode buscar a bola fora da área, com habilidade e mobilidade.Willian Bigode seria outra opção para a função de "9". O jogador consegue atuar tanto centralizado quanto pelos lados, mas já declarou que prefere não ser escalado como centroavante.No Vasco, Luxemburgo montou muitas vezes o time com um jogador mais leve no comando do ataque. Marrony e Valdívia foram testados na função. Quando o técnico queria usar mais a bola aérea ou verticalizar o jogo, o escolhido era Ribamar, que tem menos habilidade, mas mais presença de área.A situação é parecida com o que Andrey Lopes fez nos dois jogos em que comandou o Palmeiras após a demissão de Mano Menezes. Nas vitórias sobre Goiás e Cruzeiro, o auxiliar escalou um time sem referências, deixando Deyverson, Borja e Henrique Dourado no banco. Na ocasião, Luiz Adriano se recuperava de problema muscular.Deu certo, e o Palmeiras marcou um total de sete gols nos dois jogos, mostrando um poder ofensivo que não apresentou durante boa parte da temporada.Até aqui, o Alviverde ainda não sinalizou uma contratação para o comando do ataque no mercado da bola. Em compensação, a base fornecerá opções de atacantes mais leves, como Gabriel Veron e Ivan Angulo. Artur, que estava emprestado ao Bahia, seria outra alternativa, mas vai ser vendido ao Red Bull Bragantino.