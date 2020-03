Meninos do Flu brilham e garantem virada do Fluminense sobre o Madureira

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense levou um susto no início, mas teve a cabeça no lugar para virar e garantir a vitória por 5 a 1 sobre o Madureira, neste domingo (1º), no Maracanã, pela primeira rodada da Taça Rio. Em bola dividida com Catatau, Nino, contra, deu a vantagem para os visitantes. Os garotos da casa Evanilson e Marcos Paulo, com dois gols cada, selaram a virada. Nos acréscimos, Hudson fez o quinto.O Flu iniciou o jogo em muita imaginação, mas foi imprimindo seu ritmo e sufocando o adversário, que teve dificuldades para sair da pressão exercida pelos tricolores, que ficaram grande parte do tempo com a bola e ditaram o ritmo do confronto.Após a disputa no torneio estadual, o Flu volta suas atenções para a Copa do Brasil, grande objetivo do clube no ano. Na quarta (4), a equipe recebe a visita do Botafogo (PB), às 19h15, no Maracanã.FLUMINENSE 5 X 1 MADUREIRALocal: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alex Gomes StefanoAssistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Lilian da Silva Fernandes BrunoCartões Amarelos: Emerson Carioca (MAD)Gols: Nino (contra), aos 7 minutos do primeiro tempo; Evanilson, aos 42 minutos do primeiro tempo; Marcos Paulo, aos 45 minutos do primeiro tempo; Evanilson, aos 48 minutos do segundo tempo, Marcos Paulo, aos 22 minutos do segundo tempo. Hudson, aos 46 minutos do segundo tempo.FLUMINENSEMuriel, Igor Julião, Nino, Digão e Egídio; Yuri (Miguel), Hudson e Yago Felipe;Marcos Paulo, Wellington Silva (Caio Paulista) e Evanilson (Pacheco)T.: Odair HellmannMADUREIRADouglas; Rhuan, Marcelo Alves, Edmário (Allan) e Marlon; André Luiz, Humberto (Bruno), Luciano Naninho e Emerson Carioca (Nathan), Wander e Ygor Catatau.T.: Toninho Andrade.