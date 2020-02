Menino vítima de bullying entra em jogo das estrelas de rugby na Austrália

SÃO PAULOI, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na última semana, Quaden Bayles causou comoção mundial depois que um vídeo seu chorando por ser vítima de piadas na escola por conta de seu nanismo viralizou. Neste sábado (22), porém, o garotinho australiano participou do jogo das estrelas de rugby do país.Convidado especial para o evento da NRL, que reúne times da Austrália e da Nova Zelândia, Quaden entrou em campo com os jogadores e foi saudado pela torcida presente no estádio.Em entrevista aos canais oficiais da liga, Yarraka Bayles, mãe do menino, disse que o convite fez com que o filho saísse "do pior dia de sua vida para o melhor dia de sua vida".RELEMBRE O CASOAs imagens que causaram comoção mostram Quaden Bayles dentro de um carro enquanto é filmado por sua mãe. O menino nasceu com acondroplasia, um tipo de nanismo, e é alvo recorrente de bullying na escola onde estuda, na cidade de Brisbane. Os dois são de origem aborígene."Eu quero que as pessoas saibam -pais, educadores, professores- que este é o efeito que o bullying tem. É isto que o bullying faz. Então, por favor, eduquem seus filhos, suas famílias, seus amigos, porque só é necessário um instante... E vocês se perguntam por que as crianças estão se matando", narrou a mãe enquanto o filho chorava.Em menos de 48 horas, o vídeo teve 7,2 milhões de visualizações e mais de 164 mil compartilhamentos no Facebook. A repercussão chegou inclusive a nomes de destaque. Celebridades como o ator Hugh Jackman e o jogador de basquete Enes Kanter se pronunciaram, enquanto pais de outros países compartilharam mensagens de vídeo de seus filhos.