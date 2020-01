Meia do São Paulo sofre fratura no pé esquerdo e passará por cirurgia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Sara, revelado nas categorias de base do São Paulo, sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e precisará ser submetido a uma cirurgia para tratar o local. A lesão aconteceu em um dos treinamentos desta sexta-feira (10) no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP).Segundo o comunicado emitido pelo site oficial do clube, Sara sofreu um trauma no pé esquerdo, acusou fortes dores e precisou deixar o treino mais cedo. Ele foi examinado pelos médicos do clube e, em seguida, levado para uma clínica.Um exame de imagem detectou a gravidade da lesão. A cirurgia será feita nos próximos dias e o prazo de recuperação ainda não foi divulgado pelo clube. O astro Neymar sofreu lesão parecida em 2018 e ficou quase três meses longe dos gramados.Assim, Sara deve ser desfalque para o São Paulo em grande parte do Campeonato Paulista e ainda perder também jogos da fase de grupos da Copa Libertadores da América.O clube tricolor estreia no Paulisto no dia 22 deste mês, no Morumbi, contra o Água Santa, às 21h30. Na Libertadores, o primeiro compromisso está previsto para 5 de março, às 23h, contra o Binacional, no Peru.