'Me apego às coisas que ele fazia', diz Cafu diz sobre morte do filho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cafu perdeu o filho mais velho há quase quatro meses devido a um infarto, e, apesar de ser um assunto difícil, fala sobre a perda de Danilo Feliciano de Morais, que faleceu aos 30 anos. Em entrevista ao jornal Extra, o ex-jogador disse que se apoia na família e nas coisas que o filho fazia para superar a tragédia.Danilo morreu, aos 30 anos, em setembro deste ano, após sofrer um infarto enquanto jogava bola na casa da família em Barueri (São Paulo). Ele era o mais velho dos três filhos de Cafu com a mulher Regina.Cafu conta que fazer coisas que o filho fazia ajuda a superar a morte repentina de Danilo. "Estou sofrendo bastante, mas Deus me dá força para eu superar tudo isso. Eu me apego às coisas que eu sempre gostei de fazer, nas coisas que meu filho fazia. É o que vai confortando a ausência".Cada membro da família dá forças um para o outro. "Tem Wellington e a Michele, meus filhos, Gabriel e Yasmin, que são meus netos, estamos dando força um para o outro. Sempre fomos muito unidos, e isso faz com que a gente supere. Todo mundo gostava dele e esse era um ponto positivo", explicou Cafu, citando comoção e apoio de amigos do futebol após a morte de Danilo.Após a morte de Danilo, várias personalidades do esporte postaram mensagens nas redes sociais falando do filho de Cafu e passando apoio para a família. Rivaldo, Amoroso estão entre os ex-jogadores que se manisfestaram, e São Paulo e Milan, clubes defendidos por Cafu, também publicaram menagens de apoio.