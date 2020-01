McGregor leva só 40 segundos para derrotar concorrente: 'Eu fiz história'

O lutador McGregor está de volta e com mais gás. Prova disso foi a luta de menos um minuto do do UFC 246, realizado na noite deste sábado (18), onde o lutador não deixou por menos dentro do octógono, com mais uma atuação memorável para seu cartel.

De acordo com o site Super Lutas, Foram cerca de 20 segundos de castigo de McGregor, com uma combinação de socos diante de um Cerrone que se encolhia cada vez mais, até o momento em que o árbitro central Herb Dean interveio e interrompeu a luta, exatamente na marca dos 40 segundos.

“Eu fiz história aqui essa noite. Eu sou o primeiro lutador na história do UFC que conseguiu nocautes em três categorias diferentes. O UFC pode entregar cinturões fictícios para outros lutadores, podem ganhar seus cinturões, mas há coisas que só eu faço . Eu gosto dessa divisão, eu estou me sentindo muito bem e acho que aqui é meu lugar. Sinto que ainda há o que melhorar, mas vou chegar lá. Vou comemorar com minha família e voltar pra casa, para treinar mais e mais”, disse.