MC Livinho desiste de ser jogador horas antes de ser apresentado pelo Audax

O cantor Livinho, 25, desistiu da carreira de jogador de futebol profissional. Ele seria apresentado nesta terça-feira (10) no Osasco Audax.

O motivo seria problemas na conciliação dos horários dos show com os compromissos de jogador: “Por força maior e respeito a todos os fãs, Livinho continuará fazendo shows e vai continuar sua carreira de artista. Infelizmente o futebol vamos ter que deixa pra uma próxima”, comunicou o dono da produtora do MC, a GR6.

Nas redes sociais, o clube também se pronunciou sobre o caso: ”Informamos oficialmente que, de forma unilateral, a gerência de carreira musical do cantor rompeu o acordo firmado com o Grêmio Osasco Audax. Portanto, o mesmo será desligado do nosso corpo de prestadores de serviço e não representará a equipe em campo", contou o clube.

O clube relatou também que soube da decisão apenas duas horas antes da coletiva, que aconteceria hoje.