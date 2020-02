Mayke tem lesão rara, e Palmeiras fica sem lateral-direito contra o Guarani

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras não terá um lateral-direito de ofício para a partida contra o Guarani na quinta-feira (20), a partir das 21h30, no Allianz Parque. Isso porque Mayke e Marcos Rocha não estarão em condições de jogo na próxima rodada do Campeonato Paulista.Mayke foi diagnosticado com uma lesão considerada rara: trata-se do descolamento de gordura do calcâneo esquerdo. No entanto, o problema não é considerado grave pelo departamento médico alviverde, que também não dá prazo para o retorno do atleta.Já Marcos Rocha se recupera de uma entorse de nível de moderado para grave no tornozelo direito.A dupla não foi ao gramado para o treino desta terça (18) e cumpriu cronograma especial de recuperação. Sem nenhum dos dois, a opção de Vanderlei Luxemburgo para o setor será a escalação de Gabriel Menino, a exemplo do que aconteceu no domingo (16) contra o Mirassol, na vitória por 3 a 1.Patrick de Paula, outro que deixou o gramado reclamando de dores, não teve lesão diagnosticada, mas também não foi a campo no segundo treinamento da semana. Ele se recupera de uma fadiga muscular e é tratado como dúvida para o encontro com o Guarani.Outra opção para o meio-campo iniciou mais um processo de transição: Ramires foi ao gramado pela primeira vez na semana e tem pequenas chances de ser relacionado para o jogo. Angulo, que voltou do Pré-Olímpico com lesão no quadril, é outro que faz transição em campo.