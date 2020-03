Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina de futebol encerrou com um empate a sua participação no Torneio Internacional da França. Nesta terça-feira (10), o Brasil igualou em 2 a 2 com o Canadá, em Calais, depois de estar vencendo por 2 a 0.

Dessa forma, a equipe da técnica Pia Sundhage se despede da competição sem vitórias. Na estreia, ficou no 0 a 0 com a Holanda, e foi derrotada por 1 a 0 pela França, responsável pela eliminação da equipe nacional na Copa do Mundo de 2019.

Com apenas 16 minutos de jogo, a seleção brasileira já vencia por 2 a 0. Marta abriu o placar após passe de Bia Zaneratto para anotar o seu 108º gol com a camisa do Brasil.

Este foi o primeiro gol da camisa 10 nas sete partidas que disputou sob o comando de Pia. Marta não marcava desde o triunfo por 1 a 0 sobre a Itália, no Mundial do ano passado, gol que a tornou a maior artilheira da história das Copas entre homens e mulheres, com 17.

Atacante do Atlético Madrid, Ludmila ampliou a vantagem se aproveitando de falha da goleira Labbé, que não conseguiu segurar cruzamento de Bia Zaneratto pela esquerda.

Na etapa final, as canadenses descontaram com Matheson, que aproveitou ótima jogada de Prince pela direita para diminuir. O empate chegou aos 40 minutos do segundo tempo, depois que o Brasil já jogava com uma a menos (Jucinara foi expulsa), com gol de Beckie.