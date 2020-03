Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Titular no time de Vanderlei Luxemburgo, Marcos Rocha contestou a busca do Palmeiras por outro lateral-direito. Em entrevista ao Fox Sports, o jogador afirmou que o clube alviverde está "bem servido" na posição e recordou algumas marcas pela equipe.

Além dele, o Palmeiras conta com Mayke para a lateral direita. Recentemente, no entanto, sem os dois jogadores, que estiveram lesionados, o time precisou improvisar Gabriel Menino na posição. O clube tem sondado Daniel Muñoz, jogador do Atlético Nacional (COL), que seria concorrente de Marcos Rocha.

"O Mayke, em 2018, terminou como melhor lateral do Campeonato Brasileiro. Eu vim logo atrás, brigando por esse espaço. No final do ano passado, eu só perdi para o Rafinha (do Flamengo). Acho que o Palmeiras está bem servido de lateral. Não sei porque essa ansiedade em contratar um lateral-direito", disse o jogador.

Neste início de temporada, o Palmeiras já fechou com o uruguaio Matías Viña, reforço para o lado esquerdo, o que foi citado por Rocha. "A gente vê algumas pessoas comentando que o Palmeiras precisa de lateral, que a esquerda já foi resolvida com a chegada do Viña. São jogadores de qualidade, que podem acrescentar muito para o elenco do Palmeiras, então a gente tem que respeitar também a decisão da comissão técnica, da diretoria", ponderou.

Marcos Rocha ainda comparou o Palmeiras ao Flamengo. Colocando o time rubro-negro um pouco à frente, o lateral disse acreditar que Luxemburgo poderá ajudar o clube alviverde a apresentar uma futebol "vistoso" como o do rival, para, em uma possível briga por títulos, vencer o time de Jorge Jesus.

"O Flamengo está um pouco na nossa frente na questão de trabalho, já tem um estilo de jogo pronto. Então, temos que trabalhar, assimilar o que o Luxemburgo, um treinador muito experiente, vem nos passando, para que a gente possa fazer um jogo vistoso, bonito, como o Flamengo vem fazendo, chegue no mesmo nível deles e, na hora de disputar os títulos, vença."