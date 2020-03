Bolsonaro não é um homem mau

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo parece ter encontrado o seu caminho sob o comando de Fernando Diniz. Depois de bater a LDU pela Libertadores, a equipe derrotou o Santos no sábado (14), pelo Campeonato Paulista, mostrando bom rendimento e convencendo. No entanto, o time tricolor terá de fazer uma pausa nas competições e, neste cenário, corre o risco de perder esse embalo.

Por causa da pandemia mundial do novo coronavírus, a Libertadores adiou a terceira rodada da fase de grupos, na qual a equipe do Morumbi enfrentaria o River Plate nesta terça (17). Já nesta segunda (16), foi definida a paralisação do Estadual.

Segundo apurou a reportagem, alguns dirigentes do São Paulo sugeriram na última semana o adiantamento de partidas do Paulistão. Não havia mais problema de o Estadual coincidir com as datas Fifa, já que as Eliminatórias para a Copa do Mundo estão suspensas. Antes, esse parecia o caminho a ser tomado. Porém, com o avanço do coronavírus, boa parte dos cartolas mudou de opinião.

Com essa indefinição, pelo lado esportivo, o São Paulo vai ter de mudar a sua programação de treinos. Os jogadores já puderam folgar nos dois dias seguintes ao clássico. Na rotina de trabalho, haverá restrição para a entrada no CT da Barra Funda e cuidados com atletas e demais funcionários, como distribuição de sachês com álcool gel para o elenco.

O técnico Fernando Diniz também deve trabalhar o emocional da equipe. Afinal, é possível que o time treine sem saber quando vai voltar a jogar. Até mesmo a relação com a torcida, que era positiva, pode esfriar com uma pausa nas competições.

"Se não parar, esportivamente é bom, porque se não a gente fica treinando a semana inteira sem ter o que jogar no final de semana, e a gente também não sabe até quando isso vai durar", disse Diniz, após a vitória sobre o Santos.