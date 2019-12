Manchester City perde de virada e se distancia mais do Liverpool

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Manchester City viu nesta sexta-feira (27) a possibilidade de conquistar o tricampeonato inglês se distanciar ainda mais.No jogo que fechou a 19ª rodada, a equipe do técnico Pep Guardiola perdeu por 3 a 2, de virada, para o Wolverhampton, e estacionou nos 38 pontos, 14 a menos do que o líder Liverpool -o Leicester, segundo colocado, tem 39 pontos.O City teve o goleiro brasileiro Ederson expulso com apenas 12 minutos de jogo. O atacante argentino Kun Agüero precisou ser sacrificado para a entrada do chileno Claudio Bravo.Sterling abriu o placar de pênalti, assinalado com o auxílio do VAR. O atacante inglês perdeu a primeira oportunidade, mas a penalidade voltou após invasão de atletas do Wolverhampton. Na segunda chance, Rui Patrício defendeu de novo, mas Sterling aproveitou o rebote e marcou.No início do segundo tempo, o camisa 7 do City marcou o segundo, encobrindo o goleiro português.A reação dos donos da casa começou cinco minutos após o time de Guardiola abrir a vantagem de 2 a 0. Traoré chutou de fora da área e diminuiu para o Wolverhampton, aos 10 do segundo tempo.Já no fim da partida, Raul Jiménez deixou tudo igual e Matt Doherty, aos 44 minutos da etapa final, virou a partida e deu a vitória ao time do técnico Nuno Espírito Santo.O Liverpool, líder da competição e vice-campeão na última temporada, ainda tem um jogo a menos que seus concorrentes. O confronto com o West Ham, porém, ainda não teve data definida pela federação inglesa.