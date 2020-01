Manchester City empata contra Crystal Palace com gol contra de Fernandinho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City empatou neste sábado (18) com o Crystal Palace em 2 a 2, em partida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, no Etihad Stadium. Com dois de Agüero, a equipe de Guardiola saiu atrás no placar, chegou a virar a partida no segundo tempo, mas acabou no empate com um gol contra de Fernandinho.Com o resultado, o City ficou com 48 pontos, 13 de diferença do líder do campeonato, Liverpool, que entra em campo amanhã contra o Manchester United. Já o Crystal Palace ficou na 10ª posição, com 29 pontos.Os visitantes abriram o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, com gol de Cenk Tosun. O empate só veio aos 37 do segundo tempo, com Agüero. Gabriel Jesus cruzou pelo lado esquerdo e o atacante empurrou a bola para o gol de dentro da pequena área.Seis minutos depois, o argentino fez mais um para virar a partida. No entanto, aos 45 minutos da reta final, o brasileiro Fernandinho acabou marcando um gol contra e deixou o City só no empate.