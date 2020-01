Mamba, Vino, 8, 24 e 81: um glossário para conhecer Kobe Bryant

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dono de uma trajetória singular na NBA, Kobe Bryant é o único jogador a ter dois números aposentados em um mesmo time. Ninguém nunca mais usará a camisa 8 ou a camisa 24 do Los Angeles Lakers, uniformes hoje pendurados no teto do Staples Center, ginásio em que a equipe manda seus jogos.O atleta, que morreu no último domingo (26), aos 41 anos, em um acidente de helicóptero, tem também uma série de palavras e expressões ligados à sua figura. Autoproclamado "Black Mamba" ou "Mamba Negra", ele estabeleceu uma espécie de filosofia correspondente a seu comportamento, a "Mamba Mentality" ou "Mentalidade Mamba".Sem pudor de exaltar as próprias habilidades, Kobe adorava também romantizar sua lendária capacidade de preparação e alimentar o personagem que criou para si mesmo. Ele chegou a comparar seus movimentos aos de um guepardo, um dos verbetes do vocabulário associado ao craque.O 8 foi o primeiro número adotado por Bryant na NBA. Ele havia usado as camisas 24 e 33 em seu time no colégio, mas os números estavam indisponíveis em sua chegada ao Los Angeles Lakers, em 1996. Ele, então, escolheu o uniforme 8, o mesmo usado em seus tempos de garoto na Itália. A opção também é ligada a seu número de inscrição no acampamento da Adidas para atletas colegiais: 143. A soma dos algarismos é igual a 8.10A camisa 10 foi aquela usada por Kobe na seleção norte-americana, com a qual ele levou duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos (2008 e 2012). Ele passou parte da infância na Itália e se apaixonou por futebol, daí a opção pelo número geralmente exibido às costas dos craques que jogam com os pés. Também não incomodava o fato de o 10 estar logo acima do 9 vestido pelo ídolo Michael Jordan na equipe dos Estados Unidos.24Kobe passou a vestir a camisa 24 na metade de sua carreira, em 2006. Para marcar uma etapa nova em sua trajetória, ele decidiu voltar a usar seu primeiro número do colégio. "Simplesmente achei que era o momento de mudar e fazer algo diferente. Quando cheguei da Itália, o primeiro número que escolhi foi o 24. É um novo começo para mim", disse. Jordan, alguém que Bryant sempre quis superar, era o 23 do Chicago Bulls.81Em uma de suas atuações mais espetaculares, o ala-armador dos Lakers estabeleceu a segunda maior marca da história da NBA ao anotar 81 pontos em um jogo. Cada cesta do jogador, então com 27 anos, foi importante na vitória por 122 a 104 sobre o Toronto Raptors, em janeiro de 2006. O placar estava apertado até os minutos finais.Black MambaKobe adotou o apelido "Black Mamba" em 2003, depois de assistir a "Kill Bill". No filme, "Black Mamba" é o codinome de Beatrix Kiddo (Uma Thurman), personagem cuja agilidade e crueldade encantaram Kobe. Ele, então, pesquisou sobre a mamba negra (tradução de "black mamba"), cobra extremamente venenosa. "Eu li sobre o animal e falei: 'Incrível'. É a descrição de como eu quero que meu jogo seja", contou.Black SwanEm uma tentativa de tornar mais agressivo em quadra o companheiro Pau Gasol, com quem jogou entre 2008 e 2014, Kobe pediu que ele se tornasse mais "black swan" ou "cisne negro". Era uma referência ao balé "Lago dos Cisnes", de Tchaikovsky, e ao filme "Cisne Negro", que opunham um inocente e frágil personagem representado por um cisne branco a um malicioso cisne negro. Gasol até teve seus momentos mais ferozes, mas nunca houve dúvida sobre quem era o cruel cisne negro dos Lakers.Dear Basketball"Dear Basketball" ou "Querido Basquete" é o nome do poema que Kobe escreveu para anunciar sua aposentadoria. O texto acabou virando um curta-metragem de animação, com roteiro e narração do próprio Bryant. O filme ganhou o Oscar da categoria em 2018.GuepardoEm uma entrevista ao New York Times em 2014, Kobe contou ter desenvolvido seu arremesso "fadeaway", aquele em que o corpo do jogador se projeta para trás, depois de assistir a um documentário do Discovery Channel. "Eu tinha problemas com meu 'fadeaway'. Um dia, vi um guepardo caçando. Quando o guepardo corre, seu rabo sempre lhe dá equilíbrio, mesmo que esteja bastante inclinado. E aí eu pensei: 'Minha perna poderia ser o rabo, né'", relatou o craque.Mamba MentalityA "Mamba Mentality" ou "Mentalidade Mamba" é uma espécie de filosofia derivada do apelido "Black Mamba". "'Se você me vir em uma luta com um urso, reze pelo urso.' Sempre adorei essa frase. Isso é a 'Mamba Mentality'. Nós não desistimos, nós não encolhemos, nós não fugimos. Nós suportamos e conquistamos", explicou Kobe, que chegou a publicar um livro com esse título.Mamba Out"Mamba out", algo como "Mamba de saída", foi a frase que finalizou o icônico discurso de despedida de Kobe, em 2016. Depois de anotar 60 pontos e decidir a vitória por 101 a 96 do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz, o craque refletiu sobre sua trajetória, agradeceu a todos, falou "Mamba out" e deixou o microfone no chão.Mr. BeanBean é o nome do meio de Kobe Bryant. Ele era lembrado por torcedores que o chamavam carinhosamente de Mr. Bean, referência ao carismático personagem de humor do ator inglês Rowan Atkinson.VinoNos estágios finais de sua carreira, Kobe criou mais um apelido para si mesmo: "Vino", "vinho" em italiano e em espanhol. O jogador queria dizer que, como o vinho, melhorava com o tempo.