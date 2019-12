Maior campeão do surfe, Kelly Slater fica fora dos Jogos Olímpicos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A etapa de Pipeline do Mundial de surfe definiu o segundo representante dos Estados Unidos no torneio olímpico masculino da modalidade. Maior campeão da história do esporte, Kelly Slater, 47, não conseguiu classificação aos Jogos de Tóquio, no próximo ano.O critério adotado foi a colocação no circuito em 2019. Os dois melhores de cada país obtiveram vaga, e as norte-americanas ficaram com Kolohe Andino, 25, e John John Florence, 27.No Mundial, Florence compete com a bandeira do Havaí. Para efeitos olímpicos, no entanto, o território é considerado parte dos Estados Unidos, que não terão seu grande vencedor na histórica disputa no Japão, na praia de Tsurigasaki, em Chida, a cerca de 60 quilômetros da capital.Slater levou o Mundial 11 vezes, a última delas em 2011. Sua trajetória vitoriosa acabou inspirando Florence, que conquistou o título em 2016 e em 2017 e tirou do ídolo a vaga na Olimpíada.A relação vai bem além da ligação fã-ídolo. Vizinhos no Havaí, bem pertinho das ondas que acabaram definindo o último classificado norte-americano, eles construíram uma ligação que faz Florence dizer: "Ele é quase como um tio".Depois de crescer vendo Slater competir e ganhar, o havaiano se tornou surfista profissional. Era visto como um atleta de muito talento, mas foi só se tornar um real concorrente ao título mundial depois de um retiro com o rival experiente."Fizemos uma viagem realmente bacana para as ilhas Marshall", contou Florence sobre a jornada, retratada no filme "Proximity". "Foi no momento em que eu estava desenvolvendo aquela mentalidade de que queria competir e descobrir o que fazer para vencer. Fiz um milhão de perguntas para ele."Naquele ano, o havaiano conquistou seu primeiro Mundial, conseguindo o bi na sequência. As contusões acabaram o tirando da disputa em 2018 e em 2019, mas ele voltou de uma cirurgia no joelho a tempo de obter a segunda vaga norte-americana na Olimpíada.A primeira já era de Kolohe Andino, que chegou a Pipeline com chance até de título mundial. Na etapa derradeira do circuito, Slater avançou até as semifinais e foi mais longe do que Florence, que parou nas quartas, mas se manteve à frente na classificação da temporada.TRÍPLICE COROAO maior campeão do surfe teve uma campanha sólida em Pipeline. A trajetória até a semifinal, somada aos resultados obtidos por ele em Haleiwa e Sunset Beach, deu-lhe a Tríplice Coroa das provas do Havaí (que junta duas etapas do WQS e a disputa em Pipeline para um troféu de muito prestígio entre os atletas).Foi um considerável prêmio de consolação para o surfista de 47 anos, que só poderá participar da Olimpíada como espectador. Suas chances de surfar nos Jogos de Tóquio acabaram em uma derrota para o brasileiro Italo Ferreira.