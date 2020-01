Luxemburgo faz mistério e fecha treino do Palmeiras antes de clássico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras fez mistério no primeiro treinamento tático de preparação para o clássico contra o São Paulo, marcado para domingo (25), às 16h, em Araraquara, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.De maneira inédita na temporada, o técnico Vanderlei Luxemburgo vetou, na manhã desta sexta-feira (24), a presença de imprensa durante a atividade tática ocorrida na Academia de Futebol.A decisão foi tomada horas antes da atividade. Luxemburgo veio até os jornalistas e justificou a mudança no planejamento, em virtude da importância do duelo deste fim de semana. Foram pelo menos 30 minutos sem o acesso ao trabalho do treinador."É importante ter um trabalho mais reservado para colocar as suas ideias. Trabalhamos bem e tenho certeza que vamos fazer um bom jogo para conseguir o resultado", defendeu Marcos Rocha, em entrevista coletiva concedida após a atividade.O treinamento tático acabou sendo o primeiro de Luxa depois da estreia vitoriosa no Paulista. Em Itu, o Palmeiras goleou o Ituano pelo placar de 4 a 0, com gols de Marcos Rocha, Lucas Lima, Zé Rafael e Willian, na quarta (22).Apesar do trabalho fechado, Luxemburgo deve manter boa parte da base que venceu com facilidade o Ituano. Para esta segunda rodada, o treinador conta com Gustavo Scarpa, que voltou a treinar com o grupo depois da negociação frustrada com o Almería (ESP).O meia, no entanto, começou a temporada atrás dos concorrentes na disputa direta por um lugar entre os 11 titulares. Lucas Lima, elogiado na estreia, e Raphael Veiga, bancado por Luxa, devem seguir no time. Outra opção é o jovem Gabriel Verón, que entrou na segunda etapa em Itu.