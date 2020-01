Luxa tem parte do salário no Palmeiras penhorado por ação de Marcelinho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça determinou que o Palmeiras deposite em juízo 15% dos salários de Vanderlei Luxemburgo. A decisão judicial tem como base a disputa jurídica envolvendo o treinador e Marcelinho Carioca. Em 2016, o ex-jogador ganhou processo contra Luxemburgo por danos morais num bate-boca na TV, mas não recebeu a indenização.Com correções e juros, a dívida atualizada de Luxa com Marcelinho é de R$ 520,5 mil.Os depósitos em juízo ocorrerão mensalmente até que a dívida de Luxemburgo com Marcelinho seja quitada integralmente.A ordem de penhora dos salários para pagar Marcelinho já ocorre desde julho do ano passado. Naquela ocasião, o Tribunal de São Paulo ordenou o Vasco da Gama, clube que Luxemburgo dirigia na época, a depositar em juízo parte do ordenado do técnico (15%).Apesar da determinação judicial, o Vasco não depositou em juízo os salários fracionados de agosto a dezembro de 2019.A citação do Palmeiras na Justiça para a penhora do salário atendeu a um pedido do jurídico de Marcelinho Carioca. Luxemburgo assinou contrato de dois anos com o time alviverde.A assessoria de comunicação do Palmeiras informou ao UOL Esporte que o clube ainda não foi notificado da decisão. A assessoria de comunicação de Vanderlei Luxemburgo disse que o treinador não comentará o assunto.A reportagem entrou em contato, na quinta-feira, com o jurídico de Marcelinho Carioca e aguarda posicionamento.