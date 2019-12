Luxa diz que montagem do Palmeiras não precisa mudar por conta do sintético

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vanderlei Luxemburgo indicou que não há necessidade de mudar a montagem do elenco do Palmeiras por conta da instalação de gramado sintético na Academia de Futebol e no Allianz Parque. O treinador aprova a novidade, mas ressaltou que o time jogará como visitantes muitas vezes em gramado natural.Ele foi o primeiro técnico consultado pela direção que apresentou essa opinião. Antes dele, Mano Menezes já havia dito em coletiva de imprensa que a montagem do elenco poderia sofrer alterações por conta do estilo de jogo que será empregado com a novidade. Na avaliação do ex-treinador palmeirense, inclusive, a experiência do Athletico-PR deixou claro que o elenco precisava de adaptações após a retirada do piso natural.Outro que afirmou para a diretoria que o elenco deveria ser montado de forma diferente após o sintético foi Jorge Sampaoli. Na conversa que teve com os representantes palmeirenses que foram até o Rio de Janeiro, o argentino também aprovou a mudança do gramado, mas disse que o estilo de jogo sofreria alterações.Luxemburgo sustenta que a implantação de gramados artificiais é uma tendência em grandes arenas, mas que o calendário ainda colocará o Palmeiras para jogar em pelo menos metade da temporada em locais em que a grama é natural.No Centro de Treinamento do time paulista, apenas um gramado será substituído para o artificial. Os outros dois continuarão com grama natural, justamente pensando em compromissos fora do Allianz Parque.A reforma já começou. A troca no estádio começará a ser feita a partir de janeiro, o que fará com que o time perca sua casa para a disputa do início do Paulistão. A pré-temporada em 2020 será feita nos Estados Unidos, na Florida Cup.