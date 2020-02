Luiz Felipe diz que técnico mudou marcação do Santos para poupar atletas

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se você achou que o Santos de Jesualdo Ferreira não irá fazer marcação-pressão, achou errado. O português está ciente das críticas recebidas pelo time atuar mais recuado e explicou o motivo da decisão aos jogadores de uma forma simples: começo de temporada.Segundo o zagueiro Luiz Felipe, o treinador quer que o Santos suba as linhas de marcação no decorrer do ano. O comandante explicou que não fez isso ainda pelo fato de o time estar no início de um trabalho com pré-temporada curta."Recebemos crítica por não pressionar, e ele explicou o motivo. Disse que não é legal pressionar lá em cima porque estamos vindo de uma pré-temporada curta, mas falou que quer que a gente faça isso no futuro. Ele gosta de explicar sempre para a gente. Gostamos de passar o que já aconteceu, e ele geralmente já sabe, porque acompanhou. Fica mais fácil", afirmou Luiz Felipe em entrevista coletiva nesta sexta-feira (7), no CT Rei Pelé.A equipe de Jesualdo de fato foi questionada sobre a mudança de postura em relação ao trabalho de Jorge Sampaoli, que pressiona o adversário o tempo todo ao marcar. O português chegou a se irritar com uma pergunta e bateu boca com o repórter.Neste início de ano, o Santos de Jesualdo demonstrou ser um time mais seguro defensivamente, mas de menos intensidade para recuperar a posse da bola. O português, no entanto, já afirmou que não está satisfeito com essa faceta da equipe e quer melhorar tanto a recuperação de posse quanto os processos ofensivos.