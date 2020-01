Luan marca dois gols, e Corinthians começa ano com vitória

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians se saiu bem nas estreias do técnico Tiago Nunes e do meia-atacante Luan, principal reforço contratado para a temporada. Em amistoso realizado em Orlando, nos Estados Unidos, a equipe alvinegra bateu o New York City (EUA) por 2 a 1, com dois gols marcados pelo novo camisa 7.Uma das bolas colocadas por ele na rede foi em cobrança de falta, aos 11 minutos, algo que o time do Parque São Jorge não conseguia desde 2018. O atleta também venceu o goleiro adversário em um chute de fora da área, ainda no primeiro tempo, aos 29.Na etapa final, com as equipes totalmente modificadas, a qualidade do confronto caiu consideravelmente. Bruno Méndez marcou contra, após falha de Marllon, aos 30 minutos, mas o triunfo não chegou a ser verdadeiramente ameaçado.De maneira geral, diante de um adversário que se mostrou bastante frágil, o Corinthians pôs em prática as ideias pregadas pelo recém-chegado comandante. Marcou no campo de ataque, pressionando o rival, e girou bem a bola, em busca dos espaços.Luan foi, de longe, o melhor em campo na partida, válida pela amistosa Florida Cup. Da formação adotada inicialmente (Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Piton; Camacho, Cantillo, Ramiro e Janderson; Luan e Boselli), destoou o centroavante Boselli, que pouco participou do duelo.O time preto e branco disputará seu último jogo no torneio no sábado (18), contra o Nacional-COL. O confronto será realizado novamente em Orlando, no mesmo Exploria Stadium do triunfo sobre o New York.