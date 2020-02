Liverpool vence jogo duro contra Norwich e abre 25 pontos para o City

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de duas semanas de descanso, os titulares do Liverpool voltaram a campo neste sábado (15) e mantiveram a rotina de vitórias no Campeonato Inglês. Com um gol de Sadio Mané aos 32 minutos do segundo tempo, o líder venceu o Norwich por 1 a 0, fora de casa, e ampliou a diferença para o Manchester City, que ainda não entrou em campo na rodada.Agora são 76 pontos, 25 a mais do que o rival. A diferença pode voltar aos 22 na próxima quarta-feira, quando o Manchester City encara West Ham. O Liverpool segue invicto no Inglês, com um empate e 25 vitórias.O gol veio depois de um jogo em que o Liverpool desperdiçou chances, mas viu o rival ameaçar. Sem desespero, o clube comandado por Jurgen Klopp manteve o volume até chegar à vitória construída em um lançamento longo.Henderson dominou no meio-de-campo e colocou com precisão a bola na área. Mané dominou de costas para a marcação, fez o giro e finaliza de primeira, batendo firme no canto direito de Krul, sem chances para o goleiro.O lance foi checado pelo árbitro de vídeo, com os jogadores do Norwich reclamando que Mané tinha desequilibrado o marcador antes do domínio. Porém, o juiz confirmou o gol.