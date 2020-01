Liverpool vence clássico, abre 16 pontos na ponta e fica perto do titulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Liverpool pode sair de férias da Premier League nesta segunda e ficar afastado até o final de fevereiro. Quando voltar, ainda assim estará na liderança do torneio.Com a vitória sobre o Manchester United por 2 a 0, neste domingo (19), a equipe abriu 16 pontos de vantagem sobre o Manchester City, segundo colocado e derrotado pelo Newcastle neste sábado (18). E o time de Jurgen Klopp ainda tem um jogo a menos que os rivais. Faltam 15 rodadas para o final da competição (mas o Liverpool ainda terá 16 partidas).Os gols foram marcados pelo zagueiro Virgil Van Dijk no primeiro tempo e pelo atacante Mohamed Salah nos acréscimos.No segundo e decisivo gol, o lançamento para o egípcio foi feito pelo brasileiro Alisson, que saiu da sua área para comemorar a assistência com o atacante. Foi a a primeira de um goleiro do Liverpool de dez anos.Desfalcado do seu melhor jogador na temporada, o atacante Marcus Rashford, o United entrou em campo para manter a condição de único time inglês a não ser derrotado pelo Liverpool na temporada. No primeiro turno, em Old Trafford, houve empate em 1 a 1. Outro desfalque de longo prazo é o meia francês Paul Pogba, que passou por cirurgia e pouco jogou desde o início da liga.Rashford tem fratura por estresse na coluna e ficará afastado por três meses.A cada rodada, o Liverpool fica mais perto de acabar com o jejum de 29 anos sem conquistar o título inglês. O último foi em 1990, dois anos antes da criação da Premier League.Os donos da casa dominaram boa parte da partida e criaram oportunidades de gol que não aconteceram por causa do goleiro David de Gea e da trave. Mas apesar dos sérios problemas de criação no meio-campo, o United conseguiu ameaçar. Desperdiçou as chances com o apagado Andreas Pereira e com o atacante Anthony Martial.O melhor em campo para os visitantes foi o brasileiro Fred. Ele sozinho não conseguiu segurar o setor de criação do Liverpool, muito superior.O volume de jogo, pressão na saída de bola e velocidade de Salah, Firmino e Mané, com o apoio de Henderson, o melhor em campo, foram demais para a defesa do Manchester United que contava com Harry Maguire, zagueiro mais caro do mundo. Ele foi comprado antes do início da temporada por cerca de R$ 450 milhões.A vitória fez com que o Liverpool chegasse a 64 pontos em 66 possíveis. Um aproveitamento recorde na história da competição, com 97% de aproveitamento.