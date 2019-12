Liverpool usará escudo de campeão do mundo da Fifa em jogo do Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool conseguiu permissão da organização do Campeonato Inglês para usar na próxima rodada o escudo de campeão do mundo da Fifa.O patch de ouro -uma espécie de brasão na camisa- poderá ser visto na camisa dos Reds apenas no confronto contra o Wolverhampton, que acontece no dia 29, em Anfield.O clube comandado por Jürgen Klopp recorreu às autoridades da Premier League para conseguir a permissão.Segundo o site Olé, normalmente, o Campeonato Inglês, por regulamento de equipamentos, não permite que os clubes usem adesivos que não sejam relacionados à competição.A restrição, porém, não é válida para outro torneio nacional, a Copa da Liga.O Liverpool conquistou o inédito Mundial de Clubes da Fifa no último dia 21 contra o Flamengo, quando venceu pelo placar mínimo com gol do brasileiro Roberto Firmino.