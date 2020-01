Liverpool reencontra United, único time que não derrotou no Inglês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após bater o recorde de aproveitamento da história da Premier League na última rodada --alcançando 61 dos 63 pontos que disputou até aqui em 21 jogos--, o Liverpool encara neste domingo (19) o Manchester United, às 13h30 (Brasília), no seu estádio, Anfield.E os 96,8% de aproveitamento só não são 100% justamente por conta do empate contra o United, no primeiro turno, por 1 a 1 em Old Trafford. Na ocasião, Rashford abriu o placar para os donos da casa e Lallana empatou.A marca é tão impressionante que, na Inglaterra, gerou comparações com um antigo Manchester United, então comandado por Alex Ferguson e que foi campeão inglês 13 vezes em 20 temporadas entre 1993 e 2013 (quando o técnico se aposentou, conquistando o título daquele ano)."Naquele tempo, não diria que o United venceu muitos jogos por quatro ou cinco a zero, mas eles tinham vitórias premeditadas. Era claro que em certos lugares eles iriam vencer", disse Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, sobre as chances dos adversários contra aquela equipe, a mais vezes campeã da Premier League.Para ele, o futebol mudou e as muitas trocas de jogadores entre clubes faz com que escolhas certas ou erradas possam mudar os rumos de uma equipe na temporada."Não acho que um domínio como o Liverpool teve antes [nas décadas de 1970 e 1980] e o United teve depois [com Ferguson] seja possível", disse. "Ser dominante não é importante, na verdade. O que importa é poder brigar por isso [título] todo ano".Liverpool e United são, até hoje, os dois maiores campeões da Inglaterra. Em território nacional, a vantagem é do time de Manchester, que venceu o Campeonato Inglês 20 vezes (considerando tanto os títulos antes quanto os conquistados depois da criação da Premier League, em 1992).Por outro lado, a equipe de Anfield (que tem 18 troféus ingleses) tem seis Champions League, o dobro do rival.Líder isolado do Campeonato Inglês, o time de Klopp tem, mesmo ainda sem ter jogado, 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Manchester City, que neste sábado (18) empatou com o Crystal Palace em casa e não pode diminuir a diferença. Logo atrás vem o Leicester, com 45, mas que também entra em campo neste domingo contra o Burnley.Vice-campeão da última Premier League (perdendo apenas para o City), o Liverpool caminha para fazer uma campanha histórica nesta temporada.Tem apenas 2 derrotas em 33 partidas até aqui. Uma na Champions League para o Napoli na Itália, e outra na Copa da Liga, para o Aston Villa, quando disputou o jogo com um time de garotos --o elenco principal estava no Qatar para o Mundial de Clubes, do qual foram campeões.