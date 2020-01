Liverpool chega a aproveitamento recorde de 97% na Inglaterra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham fora de casa neste sábado (11), o Liverpool chegou a 61 pontos no Campeonato Inglês dos 63 possíveis nos 21 jogos disputados até agora.O aproveitamento de 96,8% é superior ao alcançado pelo Manchester City (87,7%) na temporada 2017/18, quando o time de Pep Guardiola bateu o recorde de pontuação da Premier League ao atingir 100 pontos.O melhor desempenho registrado na história do torneio (e em qualquer uma das cinco principais ligas nacionais europeias) em 21 jogos fez com que a equipe do técnico Jürgen Klopp ampliasse seu domínio abrisse 16 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Leicester.O Manchester City, 17 pontos atrás do líder, ainda jogará neste domingo (12), mas, como o Liverpool ficou com um jogo atrasado na liga nacional por conta da sua participação no Mundial de Clubes, em dezembro, as equipes estão iguais em número de partidas neste momento.O brasileiro Roberto Firmino marcou o gol da vitória sobre o Tottenham, aos 37 minutos do primeiro tempo. Faz seis jogos que o time do goleiro brasileiro Alisson não é vazado na competição.No próximo domingo (19), às 13h30, o adversário do Liverpool será o Manchester United, única equipe que conseguiu tirar pontos do líder nesta temporada da Premier League, ao empatar em 1 a 1 no mês de outubro.