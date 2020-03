O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após três vitórias consecutivas, imaginava-se que o Santos finalmente iria embalar na temporada. Porém, a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no sábado (14), pelo Campeonato Paulista, colocou luz sobre um problema que o alvinegro tem enfrentado em 2020: o resultado em clássicos.

O empate com o Palmeiras no Pacaembu gerou o único ponto conquistado pelo time de Jesualdo Ferreira contra os rivais da capital em 2020. O Santos encerra a fase de grupos com apenas 11% de aproveitamento em clássicos.

O Corinthians, que luta pela classificação, tem 67% a uma semana do Dérbi. O São Paulo soma 55%, e o Palmeiras 33%.

O empate com o Palmeiras deu início à sequência que pareceu tirar a pressão sobre o técnico português. Desde o clássico em questão, foram três vitórias, sendo duas pela Libertadores e uma pelo Paulistão. Contudo, foi justamente o outro jogo contra um rival que pôs fim à sequência positiva.

Com a rodada da Libertadores adiada por conta do Coronavírus, o Santos entrará em campo somente no próximo sábado (21), contra o Santo André, que tem a melhor campanha do Paulistão. O time não poderá contar com Jobson, expulso na partida contra o São Paulo.