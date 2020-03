O inimigo invisível

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Robert Lewandowski e sua esposa, Anna, doaram 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,5 milhões) para o combate da pandemia do novo coronavírus. O atacante do Bayern de Munique anunciou a atitude em publicação no Instagram.

"Todos estamos cientes das dificuldades da situação que nos rodeia. Hoje, estamos todos jogando em um time. Sejamos fortes nessa luta. Se pudermos ajudar alguém, vamos fazê-lo. Decidimos doar 1 milhão de euros para contribuir para a luta contra o coronavírus. Essa situação afeta cada um de nós, por isso estamos perguntando novamente: siga as instruções, ouça quem sabe melhor. Seja responsável", escreveu o jogador.

Acreditamos que voltaremos à nossa vida normal em breve. Estamos juntos nisto", finalizou Lewandowski.

Robert Lewandowski não foi o primeiro jogador do Bayern de Munique a se sensibilizar com a causa. Leon Goretzka e Joshua Kimmich, ambos do clube alemão, também doaram 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,5 milhões) para combater as consequências do novo coronavírus e criaram uma plataforma para arrecadar ainda mais doações.

A "We kick corona" visa criar um fundo para ajudar organizações sociais, instituições de caridade e entidades de saúde que lutam contra a covid-19.