Lesão de Hazard e expulsão de Rodrygo dão gás a Vinícius Júnior no Real Madrid

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os problemas que preocupam o Real Madrid às vésperas dos jogos decisivos contra Manchester City e Barcelona soam como esperança para Vinícius Júnior. O garoto viu seus concorrentes por uma vaga no ataque sofrerem no último fim de semana e pode ganhar uma nova chance entre os titulares com Zinedine Zidane.No sábado (22), o Real caiu para o Levante, viu o rival Barcelona retomar a liderança do Campeonato Espanhol. Pior: ainda perdeu Eden Hazard por lesão. O belga teve diagnosticada uma fissura na fíbula da perna direita e pode ser desfalque pelo resto da temporada. Assim, certamente está fora do embate de quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), contra o City, no Santiago Bernabéu, pelo jogo da ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.Já na tarde de domingo (23), foi a vez de Rodrygo se transformar em problema. O atacante havia sido rebaixado para o Real Castilla, time "B" que disputa a Terceira Divisão da Espanha, teve boa atuação, marcou um golaço, mas foi expulso no que foi considerado um "ato infantil" para o jornal Marca.Rodrygo foi peitado pelo goleiro Irureta, do San Sebastián Reyes, e decidiu tirar sarro do rival na comemoração. O árbitro da partida aplicou o segundo cartão amarelo para o brasileiro, o que resultou na expulsão. Segundo o artigo 56.3 do Código Disciplinar da federação espanhola, Rodrygo perderá a próxima rodada de La Liga, mesmo que o vermelho tenha saído em outra competição nacional. Ele só voltará a jogar pela elite quando cumprir a suspensão na Terceirona.Dessa forma, como o Real Castilla jogará no próximo domingo (1º), mesma data do clássico do time principal com o Barcelona, Rodrygo não poderá ser usado por Zidane. O confronto com a equipe de Lionel Messi está marcado para as 17h (de Brasília), novamente no Santiago Bernabéu.O momento de baixa de Rodrygo indica que Zidane já pode dar mais espaço para Vinícius Júnior a partir do confronto da Champions contra o City. E, por questões lógicas de desfalques, essa chance fica ainda maior para o duelo com o Barcelona.Zidane tem feito elogios a Vini e tem usado o garoto com frequência, mesmo que saindo do banco de reservas. Dos 11 jogos do Real em 2020, o atacante revelado pelo Flamengo só não foi utilizado em uma ocasião e iniciou outros três compromissos, anotando um gol. Já Rodrygo só entrou em campo quatro vezes no ano — duas como titular — e também marcou um gol.