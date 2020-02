LeBron e Antetokounmpo definem equipes do All-Star Game da NBA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os dois times do All-Star Game da NBA de 2020 foram definidos nesta quinta-feira (6). Os capitães LeBron James e Giannis Antetokounmpo escolheram seus companheiros pelo sistema de draft e optaram, principalmente, por colegas de conferência.Primeiro a escolher, o astro LeBron James imediatamente convocou o ala-pivô Anthony Davis, seu colega no Los Angeles Lakers.O Jogo das Estrelas do melhor basquete do mundo será disputado no próximo dia 16, em Chicago. O evento teve sua estrutura modificada para homenagear Kobe Bryant, que morreu no último dia 30 em acidente de helicóptero.Veja os times do All-Star Game:Time LeBronTitulares:James Harden (Houston Rockets)Luka Doncic (Dallas Mavericks)Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)LeBron James (Los Angeles Lakers)Anthony Davis (Los Angeles Lakers)Reservas:Nikola Jokic (Denver Nuggets)Damian Lillard (Portland Trail Blazers)Chris Paul (Oklahoma City Thunder)Domantas Sabonis (Indiana Pacers)Ben Simmons (Philadelphia 76ers)Jayson Tatum (Boston Celtics)Russell Westbrook (Houston Rockets)Time AntetokounmpoTitulares:Trae Young (Atlanta Hawks)Kemba Walker (Boston Celtics)Pascal Siakam (Toronto Raptors)Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)Joel Embiid (Philadelphia 76ers)Reservas:Bam Adebayo (Miami Heat)Jimmy Butler (Miami Heat)Rudy Gobert (Utah Jazz)Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)Kyle Lowry (Toronto Raptors)Khris Middleton (Milwaukee Bucks)Donovan Mitchell (Utah Jazz)