LeBron completa 35 anos nesta segunda com 9 mil assistências na carreira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador do Los Angeles Lakers, LeBron James, completa 35 anos nesta segunda-feira (30). Além da comemoração, o ala bateu a marca histórica de assistência com a impressionante 9 mil em sua carreira na NBA.O jogador conseguiu chegar a marca durante a vitória do Lakers sobre o Dalla Mavericks, por 108 a 97, no último domingo. Na partida, o ala deu assistência para Anthony Davis fazer a cesta.Com o resultado, LeBron se torna o nono jogador a alcançar o feito na história da liga do basquete americano.Apenas 52 assistências separam o ala do oitavo colocado, Isiah Thomas, que encerrou a carreira com 9.061. O líder da lista é John Stockton, que tem 15.806 assistências, feitas em 19 temporadas defendendo o Utah Jazz –entre 1984 e 2003.