Kyrgios e Nadal homenageiam Kobe Bryant no Australian Open

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O duelo desta segunda-feira (27) entre Nick Kyrgios e Rafael Nadal no Australian Open foi marcado por homenagens dos dois tenistas a Kobe Bryant, morto neste domingo (26).O australiano entrou em quadra para o aquecimento vestindo uma camiseta do Los Angeles Lakers com o nome de Bryant e o número 8. Kyrgios é torcedor do Boston Celtics, maior rival da equipe que Kobe defendeu por 20 temporadas.Nadal também prestou sua homenagem ao norte-americano, utilizando um boné do Lakers na entrevista pós-jogo.Antes do confronto com Kyrgios, ele já havia se manifestado nas redes sociais sobre a morte do ex-atleta."Acordei esta manhã com a notícia horrível da trágica morte de um dos maiores esportistas do mundo. Kobe Bryant, sua filha Gianna e outros passageiros. Minhas condolências à sua mulher e às famílias. Estou em choque", escreveu Nadal no Twitter.O espanhol venceu o australiano por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6, 7/6 (8-6) e 7/6 (7-4) em 3h38 de partida e avançou às quartas de final do Australian Open.