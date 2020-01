Kobe Bryant morre em acidente de helicóptero na Califórnia, diz site

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O site "TMZ", especializado na cobertura de celebridades, informou que Kobe Bryant, 41, morreu neste domingo (26) em um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia (Estados Unidos). O comentarista da ESPN, Adrian Wojnarowski, um dos mais respeitados jornalistas que cobre a NBA, também informou que o ex-jogandor do Los Angeles Lakers era um dos passageiros do helicóptero. A polícia de Los Angeles confirma o ocorrido e fala em cinco mortes, mas não se pronunciou sobre a presença do atleta no veículo.O astro do basquete estava com pelo menos outras quatro pessoas, que também não sobreviveram. Vanessa Bryant, mulher de Kobe, não estava a bordo. As quatro filhas do casal também não estavam presentes. A causa do acidente ainda não é conhecida.De acordo com o "TMZ", Kobe costumava viajar de helicóptero desde a época do Los Angeles Lakers.