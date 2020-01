Kobe Bryant ganhou Oscar por declaração de amor ao basquete

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Astro do basquete morto neste domingo (26) após um acidente de helicóptero na Califórnia, Kobe Bryant também brilhou no mundo do cinema ao ganhar o Oscar de melhor curta-metragem de animação por "Dear Basketball", em 2018.Ele é autor do roteiro e também o narrador da produção, feita em parceria com o animador Glen Keane, veterano da Disney. A obra é baseada em um poema que Kobe fez por ocasião de sua despedida das quadras, em 2016, e publicado originalmente no site The Players Tribune.O texto é uma declaração de amor ao basquete. "Você realizou o sonho de um menino de seis anos de ser um Laker", escreveu o atleta em referência à equipe em que brilhou, o Los Angeles Lakers."Sempre vou amá-lo por isso. Mas não posso amá-lo obsessivamente por muito tempo. Esta temporada é tudo que me restou para dar. Meu coração pode manter a batida, minha cabeça pode lidar com a rotina, mas meu corpo sabe que está na hora de dizer adeus", ele completa.Na cerimônia de 2018 em que recebeu a estatueta, ele se disse surpreso com a honraria. "Não sei se isso é possível. Como jogadores de basquete, nós só deveríamos driblar e arremessar. Eu estou orgulhoso de conseguir fazer um pouco mais do que isso. Obrigado, Academia, por essa honra maravilhosa", afirmou Kobe Bryant.