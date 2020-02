Kobe Bryant deveria ganhar uma estátua ao lado de Rocky, diz Stallone

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Sylvester Stallone afirmou em entrevista ao TMZ que Kobe Bryant, que morreu no último domingo (26) em um acidente de helicóptero, deveria ganhar uma estátua ao lado de Rocky Balboa.Ao ser questionado o que achava da ideia, o astro de 73 anos disse: "Com certeza".O eterno boxeador da ficção tem uma imagem em seu tributo na Filadélfia (EUA), perto da escadaria onde Stallone transformou em uma das características da franquia.Apesar de nunca ter jogador no Sixers, o time da NBA da cidade, Kobe cresceu na Filadélfia e deu os primeiros passos no basquete ainda adolescente.