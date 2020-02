Kaká aparece de surpresa e brilha em pelada em Londres

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kaká apareceu de surpresa em uma pelada, neste sábado (8), em Londres, na Inglaterra. Em uma ação promocional da Adidas, o ex-meia completou o time de um grupo de amigos.Em campanha de lançamento da nova chuteira Predator, a marca alemã criou um número de telefone para times que precisavam de jogadores para completar a pelada.O Reach Out FC, da Inglaterra, deu sorte e ganhou o reforço de ninguém menos que Kaká.Em um vídeo da partida, o brasileiro carrega a bola, adianta e manda forte chute cruzado de esquerda. A bola bate na trave e entra.Teve até um companheiro de time que pediu que Kaká passasse a bola durante uma arrancada do ex-jogador. No fim, o Reach Out FC venceu por 4 a 2, com dois gols do brasileiro.O melhor do mundo de 2007 ainda brincou no Twitter. "Dois gols, duas assistências e eu levei uma caneta. Grande dia em Londres", publicou, junto com um vídeo da partida.