Jornal francês coloca Messi como Che Guevara após redução de salário

A sala rosa do PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornal esportivo francês L'Equipe estampou em sua capa desta terça-feira (31) a imagem de Lionel Messi como Che Guevara. O diário também traz a manchete "O Che do Barça".

A montagem envolvendo o jogador, assim como a reportagem de capa, fazem referência à redução salarial anunciada na segunda (30) pelo elenco do Barça.

Messi foi o primeiro a comunicar que os atletas do time principal do Barcelona entraram em acordo com a diretoria catalã para reduzirem seus ganhos em 70%.

Além da redução salarial, os jogadores do Barcelona também afirmaram que farão aportes financeiros para garantir que funcionários do clube recebam seus vencimentos de maneira integral.

"Se o acordo demorou alguns dias, foi simplesmente porque estávamos buscando uma fórmula para ajudar o clube e também seus trabalhadores nesses momentos tão difíceis", diz parte do comunicado dos jogadores.