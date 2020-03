O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Jonathas Jesus, 31, do Elche (ESP), é protagonista do primeiro caso confirmado de um jogador brasileiro infectado pelo coronavírus. Ele teve passagem pelo Corinthians em 2018.

O clube espanhol, que disputa a segunda divisão do país, informou que um atleta do elenco contraiu a doença, sem especificar o nome do jogador. Em seguida, o próprio Jonathas comunicou o fato nas redes sociais.

"Quero agradecer a todos pelo apoio. Eu me encontro bem em casa, tudo sob controle. Centrado e recuperando bem. Antes possível, voltar com meus companheiros mais forte. Eu fico em casa", disse Jonathas.