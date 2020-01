Jogo do Vasco na Copa São Paulo é adiado por conta de fortes chuvas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo do Vasco deste domingo (12), pela segunda fase da Copa São Paulo, foi adiado por conta da chuva. O Cruz-Maltino vencia o Náutico por 1 a 0 até o intervalo, quando as condições climáticas em Itapira pioraram e o árbitro Gustavo Holanda de Souza decidiu interromper o jogo por uma hora, posteriormente decidindo pelo adiamento.A forte chuva se alastrou por todo o interior de São Paulo neste domingo, e começou em Itapira logo no início da partida. Rapidamente o volume torrencial encharcou o gramado e atrapalhou muito o andamento do jogo. Antes da chegada do temporal, o Vasco abriu o placar com João Pedro."Acho que é um risco para os atletas ficar no jogo. O Náutico não queria, mas depois, entendeu que ficaria difícil. Foi bom-senso de todo mundo. O segundo tempo será amanhã, e quem vencer joga de novo na terça-feira. Será menos desgastante que jogar o segundo tempo nessas condições", disse Carlos Brazil, gerente da base do Vasco.O juiz Gustavo Holanda de Souza aguardou 30 minutos, e a chuva não parou. Depois, esperou mais 30, e vendo que não havia condições, chamou representantes dos dois clubes e os dois capitães das equipes para decidir em conjunto. Após rápida conversa, todos decidiram pelo adiamento da partida, ainda que o Náutico preferisse jogar apesar da desvantagem no placar e das condições adversas do gramado.A partida foi remarcada para a segunda (13), ainda sem horário definido. A Federação Paulista de Futebol comunicará os clubes sobre a remarcação do jogo, que deve ser às 15h. Assim, o confronto da terceira fase de quem se classificar, contra o Itapirense, deve ser realizado no último horário de terça-feira (14).